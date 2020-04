Zwangeren kunnen met vragen over corona naar digitaal spreekuur

Zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen met hun vragen en zorgen over het coronavirus vanaf maandag terecht op een digitaal spreekuur. De KNOV, de organisatie van verloskundigen, begint daarmee omdat er veel vragen binnenkomen, zoals: mag ik wel kraambezoek ontvangen en kan mijn partner bij de bevalling zijn. Ook blijken er veel vragen te zijn over de mogelijke besmetting van de baby.

Verloskundigen krijgen deze vragen nu heel vaak. Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat een moeder of vriendin bij de bevalling aanwezig kan zijn. Al met al verlopen zwangerschap, bevalling en de periode daarna door de coronapandemie anders dan gedacht. “Verloskundigen doen er alles aan om rust te brengen in deze uitzonderlijke tijden”, zegt KNOV-directeur Charlotte de Schepper.

Het verloskundig spreekuur is maandag 6 april van 13.00 tot 14.00 uur live te volgen op de site deverloskundige.nl. Ge├»nteresseerden kunnen hier hun vragen stellen aan verloskundigen. Als er genoeg belangstelling is, komt er nog een keer zo’n spreekuur.