Evacuatie coronaschip Zaandam afgerond

Volgens Amerikaanse media is de evacuatie van passagiers van het Nederlandse schip Zaandam in Florida afgerond. Alle passagiers die niet besmet zijn met het coronavirus zijn inmiddels naar huis gevlogen. De zieken zijn in ziekenhuizen opgenomen. Een deel van de bemanning bevindt zich nog aan boord in quarantaine.

De media vertellen niets over het lot van de Nederlandse gasten, maar wel dat grote groepen Amerikanen en Canadezen zijn vertrokken na het begin van de ontruiming vrijdag. Ook ging een toestel naar Parijs. Het Duitse persbureau DPA meldde de terugkeer van 72 Duitsers zaterdagochtend op het vliegveld van Frankfurt.

Nadat er coronabesmettingen op de Zaandam waren vastgesteld, mocht het schip nergens meer aanmeren. Uiteindelijk gaven de autoriteiten in Florida toch toestemming, mede na overleg met president Donald Trump. Het schip Rotterdam, ook van de Holland-Amerika Lijn, was de Zaandam inmiddels te hulp geschoten. Vier mensen op de Zaandam bezweken aan het virus.