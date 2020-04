Grapperhaus positief over opvolgen coronamaatregelen

Justitieminister Ferd Grapperhaus toont zich redelijk positief over de manier waarop velen zich aan de coronamaatregelen houden. Hij constateerde dat zaterdag in Amsterdam, waar hij meeging met de politie.

Tijdens een rondje fietsen met agenten in het Vondelpark vond hij het daar wel iets te druk. En hoewel sommige parkbezoekers het moeilijk vonden, zag de minister ook dat verreweg de meeste mensen zich goed aan de opgelegde afstand hielden, zo bevestigde zijn woordvoerder in een bericht van WNL.

De minister liet zich eerst op het politiebureau in Buitenveldert bijpraten over de situatie in de hoofdstad. Ook wilde hij de politie een hart onder de riem steken bij de handhaving van de coranaregels. Agenten mogen mensen aanspreken en eventueel beboeten als ze zich niet aan de regels houden, zoals maximaal drie mensen bij elkaar en tenminste 1,5 meter afstand houden.

Net als de premier hamerde Grapperhaus er de afgelopen tijd meermaals op dat het beter is als mensen thuis blijven en er alleen op uitgaan om boodschappen te doen of even een frisse neus te halen.