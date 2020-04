Moovd stelt haar VR-exposure software gratis ter beschikking voor GGZ

Moovd, opgericht door Sander en Menno Kamphuis, stelt haar VR-exposure software gratis ter beschikking voor 1,1 miljoen cliënten binnen de GGZ tijdens de onzekere COVID-19 pandemie. Nu regulier behandelen bijna niet meer mogelijk is, stimuleren verzekeraars en de overheid de inzet van e-health/behandeling op afstand. Een maatregel waar Moovd op inspeelt verteld Menno, die zelf de studie als fysiotherapeut heeft gevolgd.

De onzekerheid die het COVID-19 virus met zich meebrengt kan het herstelproces van cliënten met PTSS, angststoornissen of diverse fobieën vertragen en zelfs stagneren. Om dit te voorkomen heeft Moovd haar VR-software omgebouwd zodat cliëntbehandelingen kunnen worden voortgezet op afstand. Dit kan door de VR-software te combineren met beeldbellen. ‘’Wij zijn erop gebrand om instellingen een tool te bieden waardoor behandelaren en therapeuten de juiste zorg voor hun cliënten kunnen voortzetten en het herstelproces geen stagnatie op hoeft te leveren’’, aldus Sander.

Moovd ontwikkelde het afgelopen jaar een VR-software module dat kan worden ingezet als toevoeging bij bestaande exposure therapie. Deze oplossing is gevalideerd tezamen met het onderzoekscentrum en verschillende GZ-psychologen van traumakliniek PSYTREC. PSYTREC (Psychotrauma Expertise Centrum) is een gespecialiseerde GGZ-instelling en richt zich exclusief op de behandeling van PTSS. Dit centrum biedt een evidence based behandelprogramma middels een imaginaire exposure methode. Als toevoeging op deze huidige methode, heeft Moovd een Virtual Reality Exposure Module ontwikkeld, waarbij naast PTSS ook angststoonisen en diverse fobiën kunnen worden behandeld op afstand.

Nieuwe mogelijkheden

In deze onzekere tijd van de COVID-19 pandemie kunnen cliëntbehandelingen nauwelijks meer plaatsvinden zonder persoonlijk fysiek contact. Daarom zoeken zorghulpverleners en GGZ-instellingen naar mogelijkheden om te kunnen behandelen op ”afstand”.” Via partner Compugroup Medical kan er tevens gratis gebruik worden gemaakt van een beeldbelsysteem. Het beeldbelsysteem in combinatie met de VR-software kan ervoor zorgen dat de Virtual Reality Exposure Therapie behandelingen op hetzelfde niveau kunnen worden voortgezet. ‘’De behandelingen kunnen gewoon op afstand vanuit huis plaatsvinden, waardoor de cliënt en behandelaar elkaar niet hoeven op te zoeken’’, vertelt Menno.

In deze fase waarin het systeem verder wordt ontwikkeld en “uitgerold” op basis van de wensen en behoeftes van behandelaars, is Moovd erg geïnteresseerd in de mening omtrent de werkbaarheid van het product en mogelijke verbeterpunten van deze ‘virtuele’ behandeling. ‘”Wij zijn ervan overtuigd dat onze software in deze onzekere tijd breed kan worden ingezet en zodoende een bijdrage kan leveren tijdens cliëntbehandelingen voor alle GGZ-instellingen”, zegt Menno.

Dit is het moment voor de GGZ om uit haar comfortzone te stappen en te gaan ervaren hoe nieuwe technologische hulpmiddelen de bestaande behandelingen kunnen ondersteunen. Er zal, helemaal gezien de huidige situatie, een barrière moeten worden doorbroken binnen instellingen om aan de slag te gaan met nieuwe technologieën, dit is hét moment daarvoor.

Moovd Moovd stelt haar exposure VR-software en VR-brillen ter beschikking zodat instellingen met hun cliënten in contact kunnen blijven en vooruitgang kunnen blijven boeken door de behandelingen op deze wijze voort te zetten. Ook stelt Moovd via haar partner Compugroup Medical gratis beeldbel software beschikbaar.