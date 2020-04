In heel Nederland werd om 21.00 uur een kaarsje aangestoken voor mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Veel mensen delen hun foto op Twitter.

Mensen werden gevraagd om een kaarsje in de tuin of op het balkon aan te steken, om zo de slachtoffers te herdenken. Wie het initiatief bedacht heeft is niet bekend, maar vele websites en nieuwsorganisaties deden een oproep. Op Twitter is te zien dat het initiatief door veel mensen uit het hele land wordt opgevolgd.