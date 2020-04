Testlocatie zorgverleners in garage bij Topsportcentrum Rotterdam

De GGD in Rotterdam gaat de parkeergarage nabij het Topsportcentrum in Rotterdam inrichten als testlocatie voor zorgmedewerkers met klachten die passen bij het coronavirus. Komende dinsdag kunnen de eerste zorgmedewerkers getest worden. Daarnaast zet de GGD Rotterdam-Rijnmond ook een bus als mobiele testlocatie in. Deze bus bezoekt dagelijks een andere zorgorganisatie. Medewerkers van de zorgorganisaties worden door hun werkgever verwezen naar de extra testlocaties.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dinsdag bekend dat er een ruimer testbeleid komt voor zorgverleners. De parkeergarage in Topsportcentrum Rotterdam wordt ingericht als drive-in locatie. In de eigen auto van de zorgverlener neemt een GGD-medewerker de test af.

“Onze testcapaciteit is hiermee uitgebreid, waardoor meer zorgmedewerkers die in onze regio werken getest kunnen worden’, vertelt Saskia Baas (directeur Publieke Gezondheid). Veel zorgorganisaties testen hun eigen personeel al en er zijn organisaties die afspraken hebben met laboratoria. “Het is goed dat dit al gebeurt. De extra locaties die wij nu opzetten zijn hier een aanvulling op. Doordat een team van de GGD meerdere testen achter elkaar afneemt, is het bovendien een efficiĆ«nte manier van testen.”