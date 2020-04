Gestrande Nederlanders in Argentinië naar huis

De Nederlanders in Argentinië die zich hebben geregistreerd als reizigers die naar huis willen, kunnen mee op een vlucht van KLM op 7 april. In een bericht van de Nederlandse ambassade in Buenos Aires staat dat mensen een bevestigingsmail krijgen dat voor hen een plek is gereserveerd.

Gestrande Nederlanders kunnen zich sinds anderhalve week melden op een speciale website, als ze hulp nodig hebben terug te keren naar Nederland.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken meldde vrijdag dat de Nederlandse overheid tot dusver ruim 1500 Nederlanders die in het buitenland waren gestrand, heeft kunnen terughalen naar Nederland.