Grens van 20 graden gepasseerd, eerste lokale warme dag dit jaar

Het is zondag de eerste lokale warme dag van het jaar. Om 13.10 uur was het in Hoek van Holland precies 20 graden en daarmee werd de grens die nodig is om van een warme dag te mogen spreken, bereikt. Die eerste lokale dag is dit jaar drie dagen eerder dan gemiddeld, aldus Weeronline.

In 2018 werd de grens van 20 graden op 7 april voor het eerst gepasseerd, een jaar daarvoor gebeurde dat al op 28 maart. Overigens is het wel voorgekomen dat het nog eerder in het jaar al ergens zo warm is geworden: vorig jaar was het op 27 februari met 20,5 graden al lokaal warm. Dat betekende toen zelfs de warmste meteorologische winterdag ooit.

De vroegste lokale ‘twintiger’ werd nog eerder gemeten. Op 24 februari 1990 in Oost-Maarland (Limburg). Natuurlijk kan het ook langer duren voordat het kwik ergens in het land de 20 graden aantikt. In 1941 gebeurde dat voor het eerst op 18 mei.

De laatste keer dat een officiƫle thermometer ergens in ons land 20 graden of meer aangaf was op 26 oktober vorig jaar. In het zuiden van Noord-Brabant, in Midden- en Zuid-Limburg en op de Veluwe was het toen een warme dag. Dat is 162 dagen geleden.