Grote groep negeert samenscholingsverbod in Arnhem

In Arnhem is zaterdagavond een grote groep mensen tegen de regels in bij elkaar gekomen. Dat gebeurde op de Rijnkade, langs de rivier. 25 mensen hebben een proces-verbaal gekregen en een iemand is aangehouden voor belediging, meldt burgemeester Ahmed Marcouch.

“Eind van de avond vond een groep idioten het nodig om op de Rijnkade #Arnhem het samenscholingsverbod te schenden”, schrijft Marcouch op Twitter. Hij prijst daarbij het optreden van de politie en handhavers.

Volgens de burgemeester ging het juist de hele dag goed en volgden veel mensen, ondanks het mooie weer, het dringende advies op om thuis te blijven vanwege het coronavirus. Marcouch is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Eerder op de dag gaf hij aan dat er geen problematische toestanden waren in de regio.

Mensen die met zijn drieƫn of meer op straat zijn en geen 1,5 meter afstand van elkaar houden, zijn strafbaar. Zij kunnen een boete krijgen van 390 euro. Voor mensen onder de 18 jaar is dat 95 euro.