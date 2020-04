Paas- en meivakanties worden massaal geannuleerd

Nederlanders luisteren massaal naar de oproep van Mark Rutte om thuis te blijven in het paasweekend en de meivakantie. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Driekwart van de mensen (76 procent) die met Pasen een vakantie hadden gepland, heeft deze geannuleerd. De meivakantie gaat voor twee derde (66 procent) niet door.

Ruim 29.000 leden van het opiniepanel van het nieuwsprogramma deden mee aan het onderzoek. Bijna de helft (48 procent) van de mensen die niet meer op vakantie gaan, krijgt het hele bedrag in geld of als waardebon terug. Mensen zeggen de geannuleerde vakanties te betreuren, maar er is ook veel begrip.

Slechts 7 procent van de paasvakanties gaat vooralsnog door, in de meeste gevallen (41 procent) naar een camping of vakantiepark in Nederland. Iets meer mensen zien de geplande meivakantie positief in: 17 procent zegt dat die vakantie nog door zal gaan.