Vliegtuig met ic-plekken geland op Sint Maarten

Op Sint Maarten is zondagmiddag (lokale tijd) een transportvliegtuig geland met medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen om coronapatiënten te behandelen. Het vliegtuig was afkomstig van Eindhoven Airport. Het gaat om een deels mobiel ziekenhuis waarmee zes zelfstandige intensivecareplekken worden gerealiseerd. Ook is apparatuur mee waarmee zes extra ic-plekken in het ziekenhuis van Sint-Maarten gerealiseerd kunnen worden, daar zijn normaal maar zes intensive care-bedden beschikbaar.

Bewoners van de nabij gelegen eilanden Saba en Sint-Eustatius zijn eveneens afhankelijk van het ziekenhuis op Sint Maarten. Op Sint-Eustatius zijn inmiddels twee corona-besmettingen geregistreerd, op Saba geen. Op Sint Maarten zijn tot dusver 25 besmettingsgevallen vastgesteld. Vier mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden. De regering van Sint Maarten heeft in verband met de virusuitbraak de noodtoestand uitgeroepen. Het land is sinds dit weekend grotendeels op slot.