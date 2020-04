Annie M.G. Schmidtlezing wordt verplaatst naar 2021

De 21e Annie M.G. Schmidtlezing die Koos Meinderts op 13 mei zou geven, zal dit jaar niet plaatsvinden door alle coronamaatregelen. De organisatie heeft besloten de lezing te verplaatsen naar mei 2021. Iedereen die al een kaartje voor de lezing had gekocht krijgt het geld teruggestort.

De Annie M.G. Schmidtlezing, voor het eerst gehouden in 2000, is een begrip in de wereld van de kinder- en jeugdliteratuur. Elk jaar geeft een gelauwerd schrijver zijn of haar persoonlijke kijk op de (studie van de) kinder- en jeugdliteratuur. Bekende auteurs uit Nederland en Vlaanderen hebben in de afgelopen jaren de lezingen verzorgd, onder wie Paul Biegel, Imme Dros, Rindert Kromhout en Joke van Leeuwen.

Meinderts heeft ruim vijftig titels op zijn naam staan. Hij schrijft voor alle leeftijden, van prentenboeken tot romans voor volwassenen, van gedichten tot theater- en liedteksten. Meinderts’ werk werd vele malen bekroond, onder meer met de Gouden Griffel. Het lied Terug bij af dat hij met Harrie Jekkers schreef, kreeg in 1991 de Annie M.G. Schmidt-prijs en in 2012 ontving hij de Willem Wilminkprijs voor het lied Maite Maria.