Concertgebouworkest gaat drie keer per week concerten streamen

Het Koninklijk Concertgebouworkest gaat vanaf maandag drie keer per week online concerten streamen. De optredens zijn op maandag, woensdag en vrijdag om 16.00 uur te zien op YouTube, Facebook en op de website van het orkest. De concerten zijn al voor de coronacrisis opgenomen.

De concertregistraties blijven vervolgens online staan. Het orkest begon al met het streamen van concerten in de eerste week nadat de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus waren ingegaan. De frequentie wordt nu opgevoerd en voorafgaand aan de concerten geven orkestleden een introductie.

Het concert dat op maandag is te zien is Rossini’s Ouverture ‘La gazza ladra’ en Prokofjevs Vijfde symfonie onder leiding van de onlangs overleden dirigent Mariss Jansons. Woensdag volgt Debussy’s Épigraphes antiques (orkestratie Rudolf Escher) en Rachmaninoffs Symfonische dansen onder leiding van Andris Nelsons. Op vrijdag is het tijd voor Bruckners Vijfde symfonie onder leiding van Nikolaus Harnoncourt.