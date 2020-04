Dodental door coronavirus stijgt met 101 naar 1867

Het coronavirus heeft nu zeker 1867 mensen het leven gekost in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft sinds zondag 101 nieuwe meldingen over sterfgevallen doorgekregen. De GGD’en in het land hebben 260 nieuwe ziekenhuisopnamen doorgegeven aan het RIVM, een fractie meer dan de 253 van een dag eerder.

Het aantal meldingen over sterfgevallen en ziekenhuisopnamen ligt achter op de werkelijkheid. Vaak duurt het enkele dagen voordat deze informatie wordt doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar patiënten belanden die er ernstig aan toe zijn.