Drukte bij PostNL door coronacrisis

Bij PostNL is het deze dagen aanzienlijk drukker dan voor de coronacrisis. “Door de coronacrisis beseffen mensen ineens dat onze bezorgers belangrijk werk doen. Ze zien: wat bijzonder dat een bedrijf zeven dagen per week bij mij in de straat komt om dingen te bezorgen of af te halen”, zegt PostNL-topvrouw Herna Verhagen in het AD.

Mensen sturen vaker een kaartje om familie en vrienden op te beuren en ook de pakketbezorgers hebben het drukker. “Bij de spullen die nu worden bezorgd zitten nu bovendien veel primaire levensbehoeften bij als voedsel en medicijnen voor ouderen. Ik ben supertrots op mijn mensen”, aldus Verhagen.

De 50.000 medewerkers van PostNL moeten veilig hun werk kunnen doen. De vierduizend bezorgers hebben bijvoorbeeld handgel bij zich en in de sorteercentra is de afstand van anderhalve meter duidelijk gemarkeerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en bemoedigende woorden van klanten zijn er ook mensen die pakjes uit de handen van de bezorger grissen. Verhagen: “Het is cruciaal dat mensen anderhalve meter afstand houden van onze bezorgers. Voor hun eigen gezondheid en al helemaal voor die van onze medewerkers. Dankzij hen kan Nederland thuis doordraaien. PostNL heeft een belangrijke maatschappelijke en economische functie; we stellen veel winkels in staat winkel te blijven.”