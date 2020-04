Geannuleerd Oerol krijgt mogelijk ‘virtuele’ editie

De organisatie van Oerol op Terschelling onderzoekt of de editie van juni dit jaar toch kan doorgaan, maar dan zonder publiek. Voorstellingen zouden dan online verspreid kunnen worden, zegt Cornald Maas in een Instagram-video van Paul de Leeuw. Hij is al meer dan tien jaar bij het festival betrokken met zijn programma Opium op Oerol.

“Ze proberen het op een soort virtuele manier door te laten gaan. Dus dat de makers wel naar het eiland komen en dan die voorstellingen spelen en dan op de een of andere manier online verspreid worden”, aldus Maas. Hij bekijkt nu met AVROTROS wat voor gevolgen dat heeft voor zijn programma. “Wij zitten nu heel erg te dubben: kunnen we dan nog wel iets laten zien? Ik ben er wel een voorstander van dat, juist omdat er tot 1 juni nergens theater is, dit een eerste kleine podium zou kunnen zijn voor alle theaters om toch iets te doen.”

Het afblazen van Oerol als gevolg van de coronacrisis betekent voor de organisatie een verlies van meer dan 3 miljoen euro, stelt Maas. Eind april moet er meer duidelijkheid komen over de alternatieve vorm van het jaarlijks terugkerende festival met theater, dans, beeldende kunst en muziek op Terschelling. Het evenement werd vorig jaar door zo’n 50.000 mensen bezocht.