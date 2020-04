Gommers: willen niet in positie komen om te kiezen

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, liet zondag in het televisieprogramma Op1 weten dat hij de afgelopen periode moeilijke momenten heeft gekend bij de bestrijding van het coronavirus. Vooral het mogelijke scenario waarin ziekenhuizen moeten kiezen welke patiënten wel of niet worden behandeld, valt hem zwaar. “We willen daar absoluut uit blijven. Ik heb heel wat traantjes gelaten de afgelopen week toen ik alleen in de auto zat”, zei Gommers. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

Omdat Gommers het niet uitsluit, stelde hij dat er een discussie gevoerd moet worden over hoe de keuzes gemaakt worden als dat nodig is. “Je wilt niet in de positie komen om te kiezen. We doen daar met z’n allen ook heel veel moeite voor. Als je erover gaat nadenken is het zo onwezenlijk. We zijn als artsen nooit opgeleid om dit soort dingen te doen. Als je ooit in het leger of een oorlog bent geweest of in de tropen, die dokters hebben het meegemaakt. Ik heb het nog nooit meegemaakt en een groot deel van de artsen hebben het nog nooit meegemaakt.”

Hoewel het aantal opnames dit weekend daalde is Gommers voorzichtig. “De prognoses zijn nog steeds dat we blijven groeien. Vandaag met een kleine 25. Als dat morgen weer hoger wordt. We hebben nog ruimte voor 500 patiënten, dus als het aantal weer 50 per dag wordt, zijn we er over tien dagen.”