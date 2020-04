Jongeren stichten stiekem paasvuur over de grens in Duitsland

Vanwege het coronavirus gaan veel traditionele paasvuren in het oosten van Nederland dit jaar niet door. Daarom hebben negen Nederlandse jongeren dat afgelopen weekend stiekem gedaan bij Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland.

De vlammen kwamen vier meter hoog, over een lengte van tien meter. De jongeren zijn volgens de Duitse politie 19 tot 26 jaar oud. Sommigen waren zwaar aangeschoten. De groep had geen spijt en weigerde de vlammen zelf te blussen, aldus de politie. Tegen alle negen Nederlanders is een juridisch onderzoek begonnen. Ze moeten rekening houden met zware straffen, waarschuwen de Duitse autoriteiten.