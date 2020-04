Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink overleden

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink is maandag overleden. Dat meldt zijn dochter op zijn eigen website misdaadjournalist.nl. Korterink was al langere tijd ziek, hij is 64 jaar geworden.

“Vanochtend vroeg is Hendrik Jan overleden. Hoewel dit groot verdriet met zich meebrengt, is hij rustig gestorven. Hij heeft afscheid van ons, zijn gezin, kunnen nemen zoals hij dat wilde. Het is goed zo”, schrijft Anna Korterink.

Korterink werkte voor diverse tijdschriften en tv-programma’s. Ook heeft hij meerdere misdaadboeken geschreven, recent nog over Willem Holleeder. Daarnaast was hij zeer actief op zijn eigen, veelbezochte website.