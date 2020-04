Slachtofferhulp gaat familie ic-patiënten bijstaan

Slachtofferhulp Nederland gaat familieleden van patiënten op de intensive care bijstaan. Vanaf maandag biedt de organisatie ondersteuning aan omdat de intensivisten en verpleegkundigen vanwege de drukte op de ic’s door het coronavirus daar nauwelijks aan toekomen. Want normaal gesproken staan zij familieleden en andere naasten bij.

“Wij hebben Slachtofferhulp Nederland daarom gevraagd om de ondersteuning van ic-patiënten en hun naasten de komende tijd te verzorgen”, zegt Marianne Brackel, voorzitter van patiëntenorganisatie IC Connect. “Het gaat daarbij om de naasten en nabestaanden van alle ic-patiënten, dus niet alleen coronapatiënten.”

Slachtofferhulp Nederland zegt dat de situatie op de ic-afdelingen door veel mensen als zeer ingrijpend en emotioneel wordt ervaren. In het bijzonder omdat familieleden niet of slechts zeer beperkt bij de patiënt in de buurt mogen komen. “Als je bedenkt wat deze patiënten en hun naasten nu meemaken, is het heel fijn dat wij er voor hen kunnen zijn”, zegt Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland.

Volgens Jansen wordt door vroegtijdig hulp te bieden bij een traumatische ervaring de kans op langer durende psychische klachten verkleind. De medewerkers van Slachtofferhulp zijn opgeleid in emotionele ondersteuning en het verminderen van stress. Ook krijgen ze nog een aanvullende training.

Zondag maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding bekend dat er 1385 Nederlanders met het coronavirus op de intensivecareafdelingen liggen. Van hen liggen er 24 in Duitsland. De totale ic-capaciteit ligt in Nederland op 2400. Daarvan zijn 505 bedden bedoeld voor mensen die niet het coronavirus hebben.