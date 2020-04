Specialisten: meer doden door corona in verpleeghuizen

Het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen zou weleens fors hoger kunnen liggen dan uit de officiële statistieken blijkt. Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, stelt dat op basis van cijfers uit elektronische patiëntendossiers.

Uit de dossiers blijkt volgens de vereniging dat zeker 184 verpleeghuisbewoners zijn overleden bij wie het virus met een test was aangetoond. Nog eens 97 patiënten uit verpleeghuizen zijn overleden terwijl er een verdenking was van Covid-19, maar besmetting niet officieel is vastgesteld. In die gevallen registreerden artsen wel symptomen als hoesten en koorts.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt ook steevast dat het werkelijke aantal doden als gevolg van het virus hoger is dan uit de statistieken blijkt, omdat niet iedereen wordt getest. De cijfers van Verenso geven meer inzicht in het aantal sterfgevallen waarbij artsen wel een vermoeden hadden van corona, maar geen test is afgenomen.

“Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is dat we allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zo de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen”, zegt voorzitter Nienke Nieuwenhuizen van Verenso. Ze vindt ook dat medewerkers van verpleeghuizen meer beschermende middelen moeten krijgen.