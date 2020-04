Beleggen ten tijde van corona: wat te doen bij dalende beurskoersen?

Het zijn uitdagende tijden voor beleggers. Spaargeld en beleggingen zijn niet immuun voor de coronacrisis, zo hebben we wel gemerkt door de forse beurscorrecties van de afgelopen weken. De beurskoersen zijn behoorlijk gedaald en er is veel paniek en angst. Daar wordt niemand wijzer van, óók beleggers niet.

We hebben de slechtste beursweek inmiddels achter de rug, waarbij de markten dieprood kleurden. Een beleggingsportefeuille die 10 procent of meer is gedaald is voor de meeste beleggers best even schrikken. Voor vermogen dat in veilige spaarproducten wordt gestopt, zal de impact van de coronacrisis relatief beperkt zijn. In tegenstelling tot beleggingsproducten geldt bij veilige spaarproducten een behoud van kapitaal. Bij zowel een spaarboekje, een termijnrekening als een spaarverzekering ben je er zeker van dat je je kapitaal terug zal zien.

Irrationele beslissingen

Voor beleggers is dat toch even anders en niemand weet of de bodem al bereikt is. Net als tijdens andere beurscrisissen, maakt ook corona duidelijk wat de voordelen van een gespreide portefeuille kunnen zijn. Hoe meer divers de portefeuille is, hoe kleiner het verlies. Een ding is zeker: als het slecht gaat op de beurs, moet je vooral niet de hele dag je portefeuille bekijken. Het zorgt er niet alleen voor dat je je ellendiger voelt, maar kan er ook voor zorgen dat je irrationele beslissingen neemt, bijvoorbeeld door beleggingen met een hoger verwacht rendement in te ruilen voor beleggingen met een lager verwacht rendement.

Instappen tijdens een crisis

De koersdalingen van de afgelopen weken bieden ook mogelijkheden om kwaliteitsaandelen met een flinke korting te kopen. Het klinkt wellicht opmerkelijk: instappen tijdens een crisis. De vraag is namelijk of we het ergste al achter de rug hebben. Maar toch zijn er veel mensen die dit een goed moment vinden om in te stappen, omdat de beurs tientallen procenten aan waarde heeft verloren. Crisistijd of niet, het is altijd verstandig om advies in te winnen, bijvoorbeeld bij online vermogensbeheerder Evi van Lanschot.

Blijf observeren

Emoties en beleggen, het is geen goede combinatie. Daarom is het belangrijk, en vooral in deze tijd, om goed te blijven observeren. En te blijven zitten waar je zit. Dit is toch het beste advies, ook als ik dat niet altijd even makkelijk. Flinke koersdalingen, zoals waar we nu mee te maken hebben, horen er ook bij. Het zorgt voor meer onzekerheid bij beleggers en paniekberichten in de media. Ga niet mee in die paniek en word ook geen kuddedier. De keuzes die andere maken, hoeven niet jouw keuzes te zijn.

Lange termijn

Schommelingen horen erbij, in het leven, en ook op de beurs. Beleggen is een lange termijn activiteit. Markten gaan weer omhoog, en dat zal ook nu weer het geval zijn. We weten alleen niet wanneer. Daarbij blijft het advies: beleg alleen in geld wat je kunt missen. Je moet nog steeds grote uitgaven kunnen doen en zeker nu, met banen die op de tocht staan, je maandelijkse lasten kunnen betalen. En als je besluit om in te stappen, kies dan voor beleggen op de lange termijn, zodat je in ieder geval meerdere jaren kunt blijven zitten.