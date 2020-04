Defensie en UMC Utrecht creëren extra ic-bedden in hospitaal

In het Calamiteitenhospitaal in Utrecht komen 19 ic-bedden voor coronapatiënten. Defensie en het UMC Utrecht breiden daarvoor de bestaande capaciteit van 12 ic-bedden in het hospitaal met 7 plekken uit. Daarbij levert Defensie 56 verpleegkundigen, 10 artsen, 26 ondersteunende medewerkers en ic-materiaal voor de strijd tegen het coronavirus.

Het hospitaal is een operationeel ziekenhuis dat bij grote calamiteiten of ongelukken wordt opengesteld voor kortstondige traumaopvang.

Door de beschikbaar komende ic-bedden in het hospitaal kan het UMC Utrecht nog meer ernstig zieke patiënten opnemen die beademing nodig hebben. In totaal komt daarmee de ic-capaciteit van het ziekenhuis uit op 80 plekken.

De uitbreiding gaat geleidelijk, zodat het medisch personeel zich goed kan voorbereiden. De artsen en verpleegkundigen van Defensie gaan nauw samenwerken met de intensivisten en specialistisch verpleegkundigen van het UMC Utrecht.

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerkingsverband tussen het UMC Utrecht en de ministeries van Defensie en Volksgezondheid (VWS).