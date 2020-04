Dodental door coronavirus stijgt tot boven de 2000

Het officiële dodental door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 2101. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 234 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is met 292 hoger dan maandag, toen hierover 260 meldingen binnenkwamen In totaal zijn nu 7427 mensen in ziekenhuizen opgenomen. Hoeveel van hen weer zijn ontslagen, houdt het RIVM niet bij. Het aantal positieve testen nam met 777 toe tot 19.580.