Geen gedwongen huisverkoop tijdens coronacrisis

Mensen die vanwege de coronacrisis hun hypotheek tijdelijk niet kunnen betalen hoeven niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft daarover afspraken gemaakt met hypotheekverstrekkers en andere ‘woonpartijen’ zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Nationale Hypotheekgarantie en de Vereniging Eigen Huis.

De bedoeling is dat hypotheekverstrekkers met huiseigenaren naar oplossingen zoeken, bijvoorbeeld uitstel van betaling. De afspraken gelden tot tenminste tot 1 juli. Ze gelden niet als er sprake is van criminele activiteiten zoals fraude, wietteelt en/of het onderhouden van een drugslab.

Van Veldhoven is blij met de gemaakte afspraken: “In deze tijd moeten mensen zich geen zorgen maken over een dak boven hun hoofd. De bereidheid van de woonpartijen om samen naar oplossingen te zoeken voor mensen die in de problemen komen is dan ook zeer waardevol en ik waardeer de inspanningen van de sector.”

Van huiseigenaren zelf wordt ook wel het een en ander verwacht, zo staat in een verklaring van het ministerie. Ze moeten “actief” zoeken naar mogelijkheden voor ondersteuning bij hun financiĆ«le situatie, “bijvoorbeeld via het UWV, het aanpassen van de toeslagen die kunnen worden verkregen van de belastingdienst en door ondersteuning bij de gemeente te vragen”.