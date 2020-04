Kaarsjes aan voor Oezbeekse slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Op het Sovjet Ereveld in Leusden worden donderdag 24 witte en 77 rode kaarsen aangestoken voor de 101 oorlogsslachtoffers uit Oezbekistan die daar na de Tweede Wereldoorlog zijn begraven. Donderdag is het precies 75 jaar geleden dat de Duitse bezetters de krijgsgevangenen uit de voormalige Sovjet-Unie in Kamp Amersfoort fusilleerden. Het was een van de grootste massa-executies in de oorlogsjaren.

De 101 Oezbeken waren krijgsgevangen gemaakt aan het Oostfront en werden in het najaar van 1944 op transport gesteld naar Nederland. Omdat de Duitsers de Oezbeken als Untermenschen beschouwden, werden ze beestachtig behandeld in het kamp, zegt Remco Reiding, directeur van het Sovjet Ereveld. 24 gevangenen kwamen om door ontbering, de rest werd doodgeschoten toen het einde van de oorlog naderde.

Op het Sovjet Ereveld liggen naast de 101 Oezbeken ook bijna alle Russische militairen begraven die tijdens de oorlog in Nederland zijn gesneuveld. Oezbekistan zou dit jaar uitgebreid aandacht besteden aan de herdenking, maar dat gaat wegens de coronacrisis niet door. Nu zijn er donderdag slechts enkele mensen bij het monument op het ereveld. De Stichting Sovjet Ereveld vraagt mensen thuis een kaarsje aan te steken en een foto daarvan te plaatsen op de Facebookpagina van de stichting.