Kleine toename op ic’s: 15 patiënten meer

Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw slechts licht gestegen. De afgelopen 24 uur is het totale aantal Nederlandse ic-patiënten met 15 gestegen naar 1424, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag bekend. Maandag kwamen er per saldo 24 ic-patiënten bij.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de geringe stijging gunstig. Maar het is nog “veel te vroeg” om de maatregelen die de verspreiding van het virus tegengaan terug te draaien, zei hij. “We weten zeker dat er dan een heel grote kans is dat het aantal patiënten weer sterk zal stijgen.”

Het totale aantal van 2400 ic-bedden is nog ruim voldoende om iedereen die opname nodig heeft te helpen. “Op dit moment hebben wij geen zorgen over de beschikbare capaciteit”, zei Kuipers. Dat geldt zowel voor mensen met Covid-19 als voor andere patiënten.

Voor de komende twee weken voorziet Kuipers een verdere toename van het aantal patiënten. Vervolgens ontstaat een soort plateau, dat langer kan aanhouden. Maar als mensen met mooi lenteweer veel meer naar buiten gaan en met elkaar in aanraking komen, zou zich opnieuw een piek kunnen voordoen.

“Het is fijn dat het aantal niet alsmaar snel blijft stijgen. Maar het is heel fragiel”, benadrukte ook Bas Leerink, die leiding geeft aan het LCPS. “We hebben nu stabiliteit, maar wel op een heel hoog niveau.” Leerink benadrukte wel dat de situatie alles behalve normaal is. “Het is nooit eerder voorgekomen dat zoveel mensen met dezelfde aandoening op de ic liggen”, zei hij.

Kuipers maakte verder bekend dat alle regio’s en ziekenhuizen vanaf nu hetzelfde systeem gebruiken waarin zorgverleners op ieder moment kunnen zien waar nog capaciteit over is. Tot nog toe kon dat niet overal ‘realtime’. Deze informatie maakt het werk van het LCPS makkelijker. Kuipers noemt het platform een “unieke samenwerking”.

Inmiddels liggen ook 47 Nederlandse patiënten op de ic in Duitse ziekenhuizen. Dat aantal kan verder toenemen, want alleen al de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grens aan Nederland, is bereid om 107 patiënten over te nemen.