‘Luilakken’ op Koningsdag verboden

Het traditionele ‘Luilakken’ in de Kop van Overijssel in de vroege ochtenduren van Koningsdag is dit jaar verboden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland dinsdag besloten. Ook Urk en Barneveld hebben het evenement verboden.

Luilakken is vooral bekend uit Noord-Holland, waar jongeren op de zaterdagochtend voor Pinksteren met veel kabaal door de straten trekken. In het oosten van het land wordt luilak gevierd door op de ochtend van Koningsdag met brommers zonder uitlaat door de straten te scheuren. Degene die de meeste decibels kan produceren krijgt een prijs.

Bats, die over 31 kernen in zijn gemeente gaat, vindt dat luilakken te veel risico veroorzaakt op contact tussen mensen die in te grote groepen bijeen zouden kunnen komen. Hij waarschuwt dat de politie in de vroege ochtend van 27 april streng zal controleren. Luilakkers krijgen ook op Urk direct een boete.

Pinksteren valt dit jaar op 31 mei en 1 juni. Noord-Hollandse gemeenten nemen daarom pas later een besluit over luilakken. Het is nu nog niet bekend welke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dan gelden.