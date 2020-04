Politie deelt ruim 1400 boetes uit voor overtreden coronaregels

De politie heeft in anderhalve week tijd ruim 1400 mensen beboet voor het overtreden van de coronamaatregelen. Ze waren met te veel mensen op pad of hielden niet genoeg afstand.

Een week geleden stond de teller op basis van de eerste vier dagen op 250 boetes voor mensen die zich niet hielden aan de regels om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De criminaliteitscijfers blijven aanzienlijk lager dan normaal, maakte de politie dinsdag bekend. Dat was ook vorige week al het geval.

Mensen die in groepjes buiten lopen en daarbij niet anderhalve meter afstand van elkaar houden, riskeren een boete tot 390 euro. Het kabinet voerde de maatregel op maandag 23 maart in. De politie begon later die week met handhaven.

Afgelopen weekeinde deelde de politie nog boetes uit na incidenten met feesten in Borne, Arnhem en Breda. Ook in recreatiegebied het Twiske bij Oostzaan werden tientallen boetes uitgedeeld aan bezoekers.