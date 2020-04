Politie stuurt sms-bom in hoop op tips woningoverval in Betuwe

De politie heeft een zogenoemde sms-bom gestuurd naar inwoners van het dorp Brakel in de Betuwe met het verzoek om te kijken naar Opsporing Verzocht. Het programma besteedt dinsdagavond aandacht aan een gewelddadige woningoverval in het dorp.

In de nacht van 16 op 17 maart drongen drie mannen het huis van een tuindersgezin in Brakel binnen. De mannelijke bewoner werd met een metalen voorwerp op zijn hoofd geslagen en met zijn vrouw en dochter opgesloten in de slaapkamer. Ze wisten hun huis te verlaten door een rolluik omhoog te krijgen. In Opsporing Verzocht deelt de politie onder meer de signalementen van de overvallers en worden bewakingsbeelden getoond van hun vermoedelijke auto.

Het gebeurt niet vaak dat de politie het publiek gericht benadert met sms om een misdaad op te lossen. De politie heeft mastgegevens opgevraagd om te achterhalen welke telefoons tijdens de woningoverval in de buurt waren. In verband met de privacy zitten er strenge voorwaarden aan het inzetten van een sms-bom. “Het gaat hier om een heftige zaak, daarom willen we via de sms zoveel mogelijk mensen uitnodigen om mee te denken en te speuren”, stelt de politie.