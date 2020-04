Rutte: geen nieuwe maatregelen tegen coronavirus

Er komen nu geen nieuwe maatregelen om de corona-epidemie tegen te gaan. De al genomen maatregelen lijken het virus al wat te beteugelen, zegt premier Mark Rutte. Maar het is nu wel zaak de regels te blijven naleven, ook in het paasweekend, onderstreept hij.

De minister-president waarschuwt om niet achterover te leunen. Dat de razendsnelle opmars van het virus lijkt te vertragen, komt “doordat we ons aan de maatregelen houden”. Als Nederlanders dat niet langer doen, “schieten we meteen weer naar een nieuwe hoge piek. Een grotere fout kunnen we bijna niet met elkaar maken.” Dat zou “alles tenietdoen wat is opgebouwd”, aldus Rutte.

“Hou vol”, benadrukte de premier nog maar eens. “Blijf zoveel mogelijk thuis, ook in het komende paasweekend.” Hij roept op Pasen dit jaar thuis te vieren. “Misschien met een digitaal bezoek aan opa of oma, met een lekkere paasbrunch met het gezin, of met een wandeling in de buurt.” Die wandeling moet natuurlijk wel op anderhalve meter afstand, benadrukt Rutte.

Wielrennen in groepjes, of motorrijden zonder anderen de ruimte te geven, is helemaal uit den boze, herhaalde Rutte nog eens.

Ook onnodig grensverkeer is niet de bedoeling, zei Rutte nogmaals. Duitsland en Nederland patrouilleren vaker in de grensstreek om bijvoorbeeld dagjesmensen te ontmoedigen naar het buurland te reizen.