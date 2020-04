Steeds meer consumenten vragen een betaalpauze aan

Door de coronacrisis hebben veel mensen minder of geen werk, waardoor minder te besteden hebben elke maand. Vaste lasten gaan echter gewoon door. Daarom vragen steeds meer Nederlanders om een betaalpauze bij de bank, kredietverstrekker, huurder of hypotheek.

Huishoudens hopen met het tijdelijk opschorten van betaalverplichtingen, zoals de hypotheeklasten of kosten die ze kwijt zijn aan een consumptief krediet of persoonlijke leningen, wat financiële lucht te krijgen. Het gaat hierbij in veel gevallen om particulieren die door de corona-uitbraak veel minder inkomsten hebben. Ze zijn hun baan kwijt of ze kunnen of mogen als werknemer minder uren werken. Ook zijn er veel zelfstandigen die door de coronacrisis minder werk of opdrachten hebben.

Coronapauze hypotheek

Veel banken zien een toename in het aantal klanten met financiële problemen en krijgen steeds meer verzoeken voor bijvoorbeeld een uitstel van hypotheekaflossing, of een zogenaamde ‘coronapauze’. Volgens de Consumentenbond zijn er tientallen banken en hypotheekverstrekkers die de mogelijkheid van een coronapauze voor de hypotheek aanbieden. Dit betekent dat er drie maanden lang geen hypotheekbetalingen plaatsvinden. Uiteraard moeten op een later moment alsnog de niet betaalde maandlasten betaald worden. Ditzelfde geldt voor een persoonlijke lening als men deze heeft lopen.

Wijzingen acceptatiebeleid banken

Er zijn ook kredietverstrekkers of banken, zoals Qander, die wijzigingen doorvoeren in hun acceptatiebeleid. Zij doen dit zelfs met terugwerkende kracht, ook als je als consument al lang voor de wijziging je aanvraag hebt gedaan. Dit betekent onder andere dat consumenten die momenteel een lening hebben bij Qander deze niet kunnen oversluiten of verhogen als ze niet voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de bank. Ook verandert er het een en ander voor specifieke doelgroepen, die een lening willen aanvragen of al een lening in behandeling hebben. Mensen met een tijdelijk dienstverband mogen hun inkomen niet meer mee laten tellen. Dit geldt ook voor mensen die een contract op uitzendbasis hebben. Ook de mensen die werkzaam zijn in de sectoren die het hardst getroffen worden zoals horeca, reisbranche of contact beroepen, kunnen momenteel geen lening aanvragen bij Qander.

Leningen oversluiten

Juist in deze tijd kan het verstandig zijn om bestaande dure leningen over te sluiten naar een persoonlijke lening, waardoor je minder rente betaalt. Zo biedt Nederlands Krediet Collectief de mogelijkheid om bestaande leningen (van bijvoorbeeld Qander) over te sluiten naar een andere kredietverstrekker tegen de laagste rente en met de beste voorwaarden. Daarbij is er ook de mogelijkheid om, waar nodig, een lening onder voorwaarden te verhogen als je toch tot een doelgroep behoort die Qander bank heeft uitgesloten.

Rentestand, blijft deze laag?

Het is te verwachten dat hypotheekrentes langzaam zullen stijgen. Rente op reguliere leningen zullen langzaam volgen. De eerste verhogingen zijn wel al afgekondigd door bijvoorbeeld BNP Paribas. Dus heb je een lening op dit moment? Maak dan nog gebruik van de laagste vaste rente van Nederland en sluit je financiering kosteloos over.

Tegemoetkoming huurders

Ook met huurders wordt er rekening gehouden. Wie zijn huur niet kan betalen, kan bij zijn verhuurder vragen om lagere maandlasten. Op dit moment zijn huisuitzettingen niet toegestaan, tenzij de huurder extreme overlast veroorzaakt of zich bezighoudt met criminele activiteiten, zoals een wietplantage.