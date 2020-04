De Jonge: zonder corona-opsporingsapp duurt lockdown langer

Zonder een app die mensen waarschuwt als ze in de buurt zijn geweest van iemand met het coronavirus, blijven de huidige strenge coronamaatregelen langer van kracht. Een alternatief is er niet, zegt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge.

Het kabinet wil een app inzetten die mensen waarschuwt als ze in de buurt zijn geweest van iemand met het coronavirus. Dan kunnen ze zich vervolgens afzonderen en afwachten of ze ook ziek worden en dus besmet blijken. Maar onmiddellijk rees ook de vraag of zo’n app de privacy niet op de helling zet.

De Jonge kan zich “heel goed vinden” in de voorwaarden die privacydeskundigen stellen aan de app. Hem is verteld dat die eisen allemaal in te willigen zijn.

Maar de minister wil nog niet beloven dat het gebruik van de app niet verplicht wordt. “Het liefst” houdt hij de app vrijwillig, maar die werkt alleen als minstens 60 procent van de Nederlanders meedoet. Blijven dat er minder, dan zou meer drang of dwang toch nodig kunnen zijn, denkt De Jonge.