‘Een vijfde van de musea volgende maand in de problemen’

Een vijfde van de Nederlandse musea komt in mei in de financiële problemen als er geen verdere steunmaatregelen voor die sector worden genomen, stelt de Museumvereniging naar aanleiding van een ledenenquête. Een op de vier zou voor het eind van het jaar zelfs failliet kunnen gaan. De Museumvereniging vraagt overheden om kwijtschelding van een half jaar huur en een overbruggingsfonds van 55 miljoen euro. Ook wil de vereniging een verruiming van de Geefwet zodat mensen makkelijker geld aan musea kunnen doneren.

“Als we uitgaan van een sluiting tot 1 juni, lopen musea in Nederland 115 miljoen euro aan publieksinkomsten mis, terwijl sinds 2016 de helft van alle musea al rode cijfers schrijft”, waarschuwt Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft enkele musea uitstel van huurbetaling aangeboden. Daarnaast kunnen musea gebruik maken van enkele tegemoetkomingsregelingen van het kabinet. “Dan blijven we nog steeds met een gat van 80 miljoen euro zitten”, aldus Moll.

Zij vraagt het rijk, gemeenten en provincies daarom om de huur van musea die in overheidspanden zijn gehuisvest kwijt te schelden. Naar een eerste ruwe schatting zou dat nog eens 45 miljoen euro opleveren. Voor het resterende gat van 35 miljoen euro is volgens Moll een overbruggingsfonds van 55 miljoen euro nodig. “Het extra geld is hard nodig om het weerstandsvermogen van vooral gemeentelijke musea te versterken. Ook moeten er, als het virus eenmaal onder controle is, publiekscampagnes worden opgezet om mensen weer naar de musea te krijgen. De laatste economische crisis heeft ons geleerd dat de bezoekersdaling nog even zal na-ijlen.”