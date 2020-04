Inspectie waarschuwt voor valse corona-testen en behandelingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor alternatieve testen die zouden aantonen of iemand besmet is of niet met het coronavirus. Ook moeten mensen zich niet wagen aan alternatieve behandelingen zonder wetenschappelijke basis, want “ze werken niet”, stelt de inspectie. Zogenaamde ‘genezers’ die van dit soort middelen gebruikmaken, moeten “daar onmiddellijk mee stoppen”.

De inspectie heeft meerdere signalen ontvangen over alternatieven testen en behandelingen. Die variëren van het vasthouden van edelstenen, buisjes of elektroden, tot homeopathische middelen, het alternatief ‘testen’ van bloed, speeksel of urine en het meten van trillingen, golven of energiebanen. “Al dit soort methodes zijn onbetrouwbaar en leveren een vals resultaat op”, waarschuwt de inspectie.

Alleen testen die door een arts (huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis of GGD) worden uitgevoerd zijn betrouwbaar. Ook wordt benadrukt dat er nog geen behandelingen of medicijnen bestaan waardoor iemand geneest van het coronavirus.