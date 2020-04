Kamp Westerbork maakt podcast voor 4 mei

Herinneringscentrum Kamp Westerbork verspreidt op 4 mei een podcast, die de gebruikelijke drukbezochte herdenking op het kampterrein moet vervangen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus organiseert het herinneringscentrum op Dodenherdenking niets op het terrein zelf. De directie roept eventuele bezoekers ook op om thuis te blijven.

“Het is ontzettend jammer en verdrietig dat we, zeker in het jaar dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd, niet op het kampterrein kunnen stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog”, aldus directeur Gerdien Verschoor woensdag. “Via de podcast kunnen mensen in gedachten op het kampterrein zijn. Onder anderen hoogbejaarde overlevenden van Kamp Westerbork vertellen hun verhaal.”

Vanuit Kamp Westerbork werden in de Tweede Wereldoorlog ruim 100.000 Joden, Sinti en Roma op transport gezet naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland. Het laatste transport vertrok op 13 september 1944. Op 12 april 1945 bevrijdden de Canadezen het kamp. De herdenking hiervan is eerder al verplaatst naar 13 september van dit jaar.