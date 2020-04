Limburg neemt maatregelen tegen Duits paasverkeer

Duitsers die naar Noord- en Midden-Limburg willen komen, moeten er rekening mee houden dat ze door de Nederlandse marechaussee worden teruggestuurd. Deze maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, geldt vanaf donderdag tot en met het paasweekend. Alleen als ze een dringende reden hebben, mogen ze doorrijden. Shoppen of vakantie vieren is geen geldige reden, maakte de Veiligheidsregio Limburg-Noord woensdag bekend.

Vakantieparken, jachthavens, campings en winkels die zich niet aan de regels betreffende anderhalve meter en hygiƫne houden, kunnen worden gesloten. Deze maatregel geldt overigens ook in Zuid-Limburg. Met name op plekken waar normaal gesproken veel Duitse toeristen komen zullen politie en handhaving veel controleren.

De veiligheidsregio bekijkt nog of campings en jachthavens in de gemeente Roermond op voorhand gesloten worden. De burgemeester van Roermond heeft hierom gevraagd.

Limburgse ondernemers is gevraagd per direct te stoppen met reclamecampagnes in Duitse media. Duitse kooptoeristen worden daardoor immers in verleiding gebracht in Limburg te komen shoppen. Ook wordt Limburgse media gevraagd geen advertenties meer te plaatsen van Duitse winkels om te voorkomen dat Nederlanders de grens over steken.

De veiligheidsregio heeft bovenstaande maatregelen in een statement ook onder Duitse media verspreid.