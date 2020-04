Pasen wordt koeler met kans op buien

Met Pasen wordt het beduidend minder warm en is er kans op buien. Op eerste paasdag kan het zelfs onweren, meldt Weeronline. Terwijl het op paaszaterdag lokaal nog 23 graden kan worden, komt de temperatuur op tweede paasdag niet boven de 12 tot 16 graden uit.

Donderdag en vrijdag is het nog droog, vrij zonnig en warm, hoewel de temperatuursverschillen in het land ver uiteen liggen. Op de Wadden wordt het hooguit 13 graden, terwijl het kwik in zuidelijk Brabant en Limburg kan stijgen tot lokaal 24 graden.

Het paasweekend begint zaterdag droog met zon en enkele wolkenvelden. Regionaal kan het ruim 20 graden worden tot 24 graden in het zuidoosten. Door de warmte is een plaatselijke onweersbui mogelijk. In de kustgebieden wordt het door een frisse zeewind slechts 13 graden.

Vanaf eerste paasdag is het koeler, met zonnige perioden en stapelwolken die ’s middags lokaal uit kunnen groeien tot onweersbuien. De temperatuur komt uit op 15 tot 20 graden. Op tweede paasdag zorgt een noordoostelijke wind ervoor dat het frisser aanvoelt dan de maxima van 12 tot 16 graden. Dit is nog steeds hoger dan gebruikelijk, want normaal is het in april 11 tot 14 graden. Het weerbeeld laat een mix van zon en wolken zien en vooral in de ochtend is er kans op regen.