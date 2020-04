Privacystichting maakt zich grote zorgen over ‘corona-apps’

Stichting Privacy First maakt zich “grote zorgen” over het voornemen van de overheid om speciale apps te gaan inzetten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het recht op anonimiteit in de openbare ruimte is volgens de stichting een klassiek grondrecht en cruciaal voor het functioneren van de democratische rechtsstaat.

“Met grote zorg heeft Privacy First dinsdag kennisgenomen van het voornemen van de Nederlandse overheid om speciale apps te gaan inzetten ter bestrijding van de coronacrisis. Privacy First ziet het gebruik van dergelijke apps als een gevaarlijke ontwikkeling, aangezien dit kan leiden tot talloze onterechte verdenkingen, stigmatisering, onnodige onrust en paniek”, meldt Privacy First in een verklaring.

Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behoud en bevordering van het recht op privacy. De stichting is er huiverig voor dat grootschalig gebruik ervoor zorgt dat er een “surveillancemaatschappij ontstaat waarin iedereen geobserveerd en geregistreerd wordt en men zich voortdurend gemonitord waant”.

Privacy First verwacht dat er bij de ontwikkeling van de apps aan privacybescherming wordt gedaan. Mocht dat niet gebeuren, dan is de gang naar de rechter volgens de stichting onvermijdelijk.

Eerder stelde de Autoriteit Persoonsgegevens al dat als de privacy van alle Nederlanders niet gewaarborgd kan worden de apps er niet zullen komen. Cyberbeveiligers zeiden dat het technisch heel goed mogelijk is om een app te maken die anoniem bijhoudt of iemand dicht in de buurt is geweest van een besmette persoon.