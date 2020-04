‘Regel nu al compensatie voor familie zorgverleners’

Er moet nu al een compensatie worden geregeld voor families van zorgverleners, aangezien het “een kwestie van tijd is voor in Nederland de eerste zorgprofessional overlijdt aan de gevolgen van corona”. Dat stelt NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zorgverleners worden momenteel veel blootgesteld aan het coronavirus, en dat is volgend de organisatie niet zonder risico.

“Zorgprofessionals lopen op dit moment een verhoogd risico”, zegt voorzitter van NU’91, Stella Salden. “Mocht iemand hieraan komen te overlijden, dan zijn de vergoedingen voor nabestaanden op dit moment niet goed geregeld. Er moet nu iets geregeld worden om juridisch getouwtrek te voorkomen.” Nabestaanden van zorgverleners kunnen nu terugvallen op de overlijdensuitkering, maar NU’91 vindt dat onvoldoende.

De beroepsorganisatie zegt dat het moeilijk is om tijdens de coronacrisis een werkgever aansprakelijk te stellen voor het overlijden van een zorgverlener, onder meer door een tekort aan bewijs. Ook is het moeilijk om na te gaan waar het slachtoffer het coronavirus heeft opgelopen. Daarnaast benadrukt NU’91 dat het coronavirus een pandemie is, die meestal door een speciale clausule door de verzekering wordt uitgesloten.

De beroepsorganisatie roept het kabinet op om op korte termijn met een aparte regeling te komen ten aanzien van de compensatie voor nabestaanden. “Als je dit achteraf moet doen, ben je te laat”, vindt Salden.