Regio’s krijgen langer de tijd voor besluitvorming energieparken

Nederlandse energieregio’s krijgen langer de tijd om aan te geven of en waar ze zonne- en windparken willen laten plaatsen. De concepten voor deze plannen moesten eigenlijk voor 1 juni binnen zijn, maar door de coronamaatregelen vergaderen veel gemeenteraden niet en kunnen er ook geen bewonersbijeenkomsten worden gehouden.

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie geeft de 30 regio’s, die zijn aangewezen bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, daarom tot 1 oktober de tijd. In die energieregio’s werken gemeenten, provincies en waterschappen samen aan plannen. Na 1 oktober buigt het Planbureau voor de Leefomgeving zich over de plannen.

De hoop is nog steeds dat er geen grote vertraging optreedt. Regio’s worden dan ook opgeroepen om voorlopige concepten wel al voor 1 juni in te leveren. Het uitstel komt na een oproep van VVD-fracties in de regio Utrecht waarover Elsevier Weekblad bericht. Zij vroegen verantwoordelijk minister Eric Wiebes om meer tijd.

Vooral het plaatsen van windparken is vaak een politiek gevoelig onderwerp waarover zowel lokale als regionale overheden moeten beslissen. Bestuurders hechten veel waarde aan gesprekken met bewoners omdat zij mogelijk overlast kunnen krijgen door windmolens. Bovendien kunnen deze invloed hebben op de waarde van hun huis.