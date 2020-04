Strandtenthouders in problemen door NOW-regeling

Strandtenthouders langs de volledige Nederlandse kust hebben woensdag een noodkreet laten horen vanwege de de NOW-regeling die horecazaken moet ondersteunen tijdens de coronacrisis. Volgens de strandpaviljoenhouders en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zitten er veel hiaten in de regeling.

Strandtenten van Zeeland tot aan Schiermonnikoog hebben woensdag met hun materiaal als stoelen en tafels de tekst ‘Strandtenten in het NOW’ gemaakt als noodkreet. Drones hebben foto’s gemaakt van de protestactie.

Veel strandpaviljoens verkeren in zwaar weer door de coronacrisis. De NOW-regeling dekt volgens de eigenaren niet genoeg salaris van personeel, waardoor veel paviljoens op omvallen staan. De KHN stelde dinsdag al vast dat de regeling in veel gevallen maximaal 75 procent van het salaris van personeel dekt, in plaats van de eerder voorgelegde 90 procent.