Van der Weijden schrapt Elfstedenzwemtocht vanwege coronavirus

Maarten van der Weijden zal dit jaar niet proberen de Elfstedentocht te zwemmen. Hij heeft de tocht van bijna 200 kilometer geschrapt vanwege het coronavirus. “Dat was geen eenvoudige beslissing, want het liefst had ik ook dit jaar veel geld opgehaald voor kankeronderzoek en -projecten. Maar eerlijk gezegd, dat voelt gewoon niet goed”, laat hij weten.

Van der Weijden zou van vrijdag 28 augustus tot en met maandag 31 augustus door Friesland zwemmen. In meerdere plaatsen zouden mensen een eindje met hem zwemmen. Ook eind augustus zal het leven van veel Nederlanders nog worden beheerst door het coronavirus, aldus Van der Weijden, “zelfs als het virus dan hopelijk onder controle is. Mensen hebben hun dierbaren verloren. Zijn zelf nog aan het aansterken. Of zijn aan het bijkomen van de fantastische zorg en ondersteuning die zij geleverd hebben, in welke vorm dan ook.” Van der Weijden schrijft dat de aandacht naar die mensen moet uitgaan, en niet naar hem.

Van der Weijden, die zelf genas van leukemie, haalde miljoenen euro’s op voor onderzoek naar kanker met zwemacties, zoals de Elfstedenzwemtocht in Friesland. Vorig jaar voltooide hij de tocht langs de elf Friese steden, een jaar eerder moest hij na 163 kilometer stoppen.