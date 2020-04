Aangepast 10-jarig jubileum voor The Passion

Kijkers kunnen op Witte Donderdag voor de tiende keer genieten van het jaarlijkse paasevenement The Passion. Door het coronavirus ziet het jubileum er wel anders uit dan normaal. Niet zoals gepland met live-optredens in het bijzijn van tienduizenden mensen in Roermond, maar een livevertelling vanuit een andere locatie met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities.

Dat betekent dat Tim Akkerman, Trijntje Oosterhuis en Soy Kroon, die dit jaar de hoofdrollen van respectievelijk Jezus, Maria en Judas zouden vertolken, niet meedoen. Ook het thema van The Passion werd voor de speciale editie aangepast van Vrijheid naar Geef mij nu je angst.

Johnny de Mol is wel zoals gepland de verteller van het paasverhaal “anno nu”. Ook het bekende verlichte Passion-kruis is te zien en vormt het decor van de uitzending. Daar doet verslaggever Anne-Mar Zwart verslag van de virtuele processie waarbij mensen zich thuis kunnen aansluiten.

De tiende editie van The Passion is donderdag vanaf 20.30 uur live te zien op NPO 1 en met audiodescriptie te beluisteren op NPO Radio 2. Daarnaast kunnen doven en slechthorenden het verhaal volgen in een uitzending met gebarentolk op NPO 1 extra.