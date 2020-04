Banken waarschuwen voor coronasmoezen criminelen

De Nederlandse Vereniging van Banken en Betaalvereniging Nederland waarschuwen vanaf donderdag met een spotje op de publieke zenders voor criminelen die corona misbruiken om mensen gegevens te ontfutselen. “Antibacteriële pas? Trap er niet in!” zo luidt de boodschap, die aansluit bij de lopende campagne ‘Veilig Bankieren’ van de gezamenlijke banken.

De afgelopen weken bleek dat criminelen in berichtjes met de woorden ‘Covid-19’, ‘Coronavirus’, ‘World Health Organisation (WHO)’ of ‘RIVM’ consumenten met hyperlinks naar valse websites van banken proberen te lokken, zeggen de verenigingen. Daar moeten zij hun geheime inlogcodes invullen, zodat ze zogenaamd een antibacteriële pas toegestuurd krijgen. “Echte banken sturen een nieuwe betaalpas automatisch op, daar hoeven pashouders zelf niets voor te doen.”

Banken wijzen consumenten doorlopend op het gevaar van phishing. “Criminelen spelen altijd in op actualiteiten”, zegt Piet Mallekoote, directeur van de Betaalvereniging. “Dat zien we ook nu met het coronavirus. Het is heel belangrijk dat consumenten en ondernemers zich niet laten misleiden door oplichters die corona als smoes gebruiken.” Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als sector willen we laten weten dat juist nu waakzaamheid geboden is.”

Ook zijn gevallen bekend waarin criminelen zich aanbieden bij senioren als boodschappenhulp.