Huisartsen plaatsen vragentest over corona op site

Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft op de site Thuisarts.nl een vragentest over corona geplaatst. De test gaat in op symptomen en er zijn vragen over het risicoprofiel van de bezoeker van de site.

Bij een combinatie van gezondheidsklachten wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost.

Het genootschap wijst erop dat de vragentest met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, maar niet vanzelfsprekend een consult met de huisarts of andere zorgverleners vervangt.