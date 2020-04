Hulp voor telers: bestelportal voor asperges

Asperges wachten niet’. Vanuit die gedachte hebben vijf partijen een bestelportal ontwikkeld om aspergetelers in het hele land te helpen.

Door de coronamaatregelen is het voor aspergetelers een uitdaging om hun seizoensproduct dit jaar verkocht te krijgen. De bestelportal geeft telers een extra mogelijkheid om asperges online rechtstreeks aan de consument te verkopen. Het initiatief is kakelvers en telers worden dus van harte uitgenodigd zich aan te melden op de site.

Win-win

Vincent Deenen, algemeen directeur van Limgroup en initiatiefnemer van het project licht toe: “Wij hebben dagelijks contact met aspergetelers en horen dat ze zich enorme zorgen maken. Asperges wachten de coronamaatregelen niet af. Ze moeten nu geoogst worden en in juni is het seizoen alweer voorbij. Daarom moet er een oplossing gevonden worden. Wij willen ons steentje bijdragen om de telers te helpen. Ik heb daarom een aantal partijen benaderd die zich samen met ons daarvoor willen inzetten. Een grote uitdaging voor de telers is dat ze een nieuwe afzetmarkt nodig hebben, nu alle horeca gesloten is. Daarom hebben we in korte tijd een bestelportal gelanceerd. Een platform waar de teler zijn product kan aanbieden en waar de consument eenvoudig de lekkerste asperges, rechtstreeks bij de teler, kan bestellen. Een echte win-win situatie.”

Extra kanaal

Het initiatief is geheel belangeloos opgezet en zonder verdienmodel voor de betrokken partijen. ‘We doen dit écht om bedrijven uit onze sector, die het moeilijk hebben, te helpen. Het zijn vaak hardwerkende ondernemers die nooit de noodzaak hadden om zich met online verkoop bezig te houden. Door ze nu dit platform te bieden, creëren we een extra kanaal voor de telers. Naast de bestelportal gebruiken we facebookpagina ‘Aspergetijd’ om de consument te verleiden.’ Deenen vervolgt: “Vanuit de overheid krijgen we het verzoek om thuis te blijven. Laten we dan zorgen dat we ons thuis eens extra gaan verwennen met lekker en gezond eten. Wat is er dan mooier in deze tijd van het jaar om verse asperges, direct van de teler, te kunnen krijgen? Een mooie tip voor Pasen.”