Iets meer coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is iets gestegen. In totaal liggen nu 1417 mensen op een ic. Woensdag waren het er 1408. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) donderdag bekend. Woensdag was het aantal ic-patiënten gedaald ten opzichte van dinsdag. Dat was de eerste daling sinds de uitbraak van het coronavirus.

Van de patiënten liggen 1361 mensen op een intensivecareafdeling in Nederland. Dat zijn er vijf meer dan woensdag. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is gestegen van 52 naar 56.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zit Nederland sinds afgelopen maandag op “een plateaufase”. Het aantal patiënten op ic’s stijgt niet verder, maar daalt ook nog niet constant. “We zijn optimistisch dat het aantal niet verder stijgt, met de kanttekening dat het nog steeds heel druk is.”

Het LCPS verwacht dat de intensivecareafdelingen in elk geval de komende twee weken niet zullen vollopen. Nederland heeft inmiddels zo’n 1900 bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Voorlopig lijkt dat ruim genoeg, maar het is nog te vroeg om de teugels te laten vieren of om de uitbreiding deels terug te draaien, zegt Kuipers. Het aantal patiënten kan namelijk alsnog stijgen. “Nog altijd is het overgrote deel van de Nederlanders niet in contact geweest met het virus. Het grootste deel is er dus niet immuun voor. We hebben nu een afplatting door strenge maatregelen, maar die kunnen we niet eindeloos volhouden. Als we te snel en te weinig gecontroleerd de regels versoepelen, kun je alsnog de hogere piek krijgen waarvan we nu weg lijken te blijven.”

Bovendien zitten ic-afdelingen nog lang niet op hun niveau van voor de uitbraak. Dat gebeurt pas wanneer ze 500 coronapatiënten behandelen, en zo’n daling is de komende tijd zeker niet aan de orde.

Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is het ook belangrijk dat ic’s blijven samenwerken en de druk gelijk verdelen. “We moeten tegelijk afschalen en tegelijk andere zorg gaan doen. Het kan niet zo zijn dat het noorden straks al patiënten met kanker kan opereren terwijl in het zuiden de ic’s nog vol liggen.”

Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, dus buiten de ic’s, liggen nu 2731 coronapatiënten. Dat waren woensdag 2765 mensen. Kuipers noemt ook dat een plateau: “We zijn positief, maar met een reservering.”

Het grootste aantal patiënten zit volgens Kuipers nog altijd in Noord-Brabant en Limburg, maar ook op de Veluwe is het aantal besmettingen “hoger dan gemiddeld”. In de noordelijke provincies ligt het aantal coronagevallen lager.