Kabinet wil terugkeerder uit coronagebied 2 weken in quarantaine

Nederlanders die terugkeren uit gebieden waar ze groot risico hebben gelopen op het coronavirus, wordt “dringend” aangeraden twee weken thuis in quarantaine te gaan. Al kan het kabinet dat niet verplichten, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Het verbod op vluchten vanuit ItaliĆ«, Spanje en Oostenrijk, dat vrijdag zou aflopen, wordt met een week verlengd. Reizigers die nadien uit deze risicolanden terugkeren, moeten voor ze mogen instappen een ondertekende gezondheidsverklaring overleggen. In zo’n attest verklaart de reiziger dat hij of zij geen klachten heeft die op het coronavirus wijzen.

“KLM is daar deze week al mee begonnen in New York en dat gaan we nu verbreden naar alle risicogebieden”, zei Van Nieuwenhuizen na een nieuwe bijeenkomst van het coronacrisisteam van het kabinet.

Reizigers uit de VS worden niet bijvoorbeeld op koorts gecontroleerd, zoals de luchtvaartmaatschappij ook had geopperd. “Wij laten ons leiden door de adviezen van het RIVM, en die zeggen: dit zijn de meest effectieve maatregelen en die andere niet.”

Vliegreizen van buiten het zogeheten Schengengebied naar de Europese landen die tot ‘Schengen’ behoren, blijven ook langer taboe. Het Europese inreisverbod dat voor inwoners van die landen geldt, is verlengd tot ten minste 15 mei. Daarmee worden reizigers uit de VS, op enkele uitzonderingen na, ook geweerd. Europeanen die naar hun land willen terugkeren, mogen dat nog wel.