Opletten voor verbranden vanwege krachtige zon

Mensen die in hun eigen tuin of op balkon deze week van de zon genieten, doen er verstandig aan zich goed in te smeren met zonnebrandcrème. Volgens Weeronline.nl is de zon de komende dagen heel krachtig. Met een zonkracht 4 tot 5 kan een lichte huid al in 20 tot 40 minuten verbranden, aldus het weerbureau.

Tussen 13.00 uur en 15.00 uur is de zon het felst, maar ook voor en na die tijden kan de huid makkelijk rood kleuren. Ook eerder deze week was de zonkracht hoog en werd op veel plaatsen zonkracht 4 gemeten. Voor begin april zijn dit bijzonder hoge waarden. De zonkracht hangt niet af van de temperatuur. Juist koele dagen met veel zon zoals in maart en april zijn erg verraderlijk. De zonkracht is afhankelijk van de hoeveelheid ozon hoog in de atmosfeer. Wanneer de ozonlaag dun is, bereikt meer schadelijke UV-straling het aardoppervlak en kan de huid sneller verbranden.

De komende dagen schijnt de zon volop, ontstaan hooguit enkele stapelwolken en zijn soms dunne sluierwolken zichtbaar, aldus Weeronline.nl. Op Goede Vrijdag en zaterdag is de zonkracht het hoogst: 4 in het noorden tot 5 in het zuiden.